PP Ravensburg: Polizeipräsidium Ravensburg zieht positive Bilanz zur zurückliegenden Fasnet (Stand 04.03.25/ 13.00 Uhr)

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen, Bodenseekreis (ots)

Eine aus polizeilicher Sicht sehr positive Bilanz zieht das Polizeipräsidium Ravensburg nach dem zurückliegenden Hauptwochenende zur Fasnet 2025. Nachdem auch in diesem Jahr, ähnlich wie im Vorjahr, der Wettergott es überwiegend gut mit den Närrinnen und Narren meinte, waren die vielen Veranstaltungen in den drei zum Zuständigkeitsgebiet gehörenden Landkreisen Ravensburg, Bodenseekreis und Sigmaringen gut besucht. Trotz dieser großen Menschenansammlungen musste die Polizei nur in vergleichsweise wenigen Einzelfällen einschreiten. Überwiegend führten mehr oder weniger starke Alkoholisierungen zu Streitigkeiten, die geschlichtet werden mussten. In mehreren Fällen wurden Körperverletzungs-, Sachbeschädigungs- oder Diebstahlsdelikte zur Anzeige gebracht. In bis dato insgesamt sechs Fällen wurden Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung angezeigt. Vereinzelt mussten Personen aufgrund ihrer Alkoholisierung zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen werden.

"Gemessen an der Gesamtzahl der Teilnehmenden können wir aus dem polizeilichen Blickwinkel von einer überaus friedlichen und zufriedenstellenden Fasnet 2025 sprechen", resümiert Polizeipräsident Uwe Stürmer. Und weiter: "Es freut mich, dass die Menschen trotz, oder gerade in Anbetracht dieser schwierigen Zeiten nicht aufs Feiern verzichtet haben, gesellig waren und harmonisch miteinander umgegangen sind. Das ist der Sinn der Fasnet, und das tut uns gerade besonders gut!" Stürmer abschließend: "Ausdrücklich möchte ich meinen Dank an alle Einsatzkräfte richten, ganz gleich ob ehrenamtlich in den verschiedenen Hilfsorganisationen oder hauptamtlich bei der Polizei. Sie alle waren in den närrischen Tagen weit über das normale Maß hinaus gefordert und haben durch Ihren zusätzlichen Einsatz dazu beigetragen, dass wir alle sicher feiern konnten!"

