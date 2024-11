Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - Einbruch - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: PKW in Vollbrand

Im Fuchsweg wurde am Freitagmorgen gegen 5:15 Uhr der Brand eines PKW gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand bereits der vordere Teil des Fahrzeuges in Vollbrand. Letztendlich brannte das Fahrzeug vollständig aus. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf einen daneben geparkten PKW verhindert werden. Allerdings wurde dieser durch die entstandene Hitze ebenfalls stark beschädigt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 16000 Euro.

Hüttlingen: Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag in der Zeit von 7 Uhr bis 22 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus in der Tilsiter Straße. Über eine Terrasse gelangten sie in das Gebäude und durchwühlten dort mehrerer Schränke. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Unfall auf der A7

Zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von mindestens 18.000 Euro kam es am Donnerstag gegen 15:15 Uhr auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen. Ein 52-jähriger Lenker eines Skoda befuhr die BAB in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz vor der ASS Westhausen ordnete sich der Skoda-Lenker zum Abfahren auf der rechten Fahrspur ein. Aufgrund stockenden Verkehrs musste er sein Fahrzeug abbremsen und anhalten. Ein nachfolgender 94-jähriger Lenker eines VW Golf erkannte dies zu spät und fuhr auf. Hierbei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell