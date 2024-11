Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ein 34 Jahre alter Fahrer eines VW befuhr am Donnerstag gegen 13:30 Uhr die L 1197 von Oeffingen in Richtung Remseck. Hierbei kam er nach bisherigem Kenntnisstand auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Peugeot einer entgegenkommenden Autofahrerin. Der Peugeot kam nach dem Unfall in einer Wiese zum Stehen, der VW prallte gegen einen Zaun neben der Straße. Die 81 Jahre alte Mitfahrerin im VW erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, der VW-Fahrer und die Peugeot-Fahrerin wurden leicht verletzt. Beide Pkw mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Straße ist derzeit (Stand 15:00 Uhr) einseitig befahrbar, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

