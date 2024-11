Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrräder entwendet - Unfallflucht - Einbruch - Aggressiver Mann greift Polizisten an

Aalen (ots)

Waiblingen: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Bereits am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein grünes Damen-Pedelec vom Hersteller Cube, das am Fahrradabstellplatz am Bahnhof abgestellt war, gestohlen. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag im kurzen Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Düsseldorfer Straße einen geparkten Opel Meriva und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Beinstein: Einbruch

Bisher unbekannte Diebe brachen am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Hausweinberg ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Aggressiver Mann greift Polizisten an

Ein 49 Jahre alter offensichtlich alkoholisierter Mann bettelte am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Waiblinger Straße in sehr aggressiver Weise mehrere Passanten an, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Aufgrund des Verhaltens des Mannes wurde diesem ein Platzverweis erteilt. Da der Mann den Platzverweis nicht befolgte und sich weiterhin aggressiv verhielt, musste er letztlich in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen setzte sich der betrunkene Mann zur Wehr und griff die beiden Beamten an, sodass er zu Boden gebracht werden musste, wo ihm letztlich Handschließen angelegt wurden. Im Anschluss beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten noch mehrfach. Er wurde in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Fellbach: Mountainbike gestohlen

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21:30 Uhr wurde ein dunkelgraues Mountainbike vom Hersteller Cube, das am Fahrradständer am S-Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

