Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeibeamte angegriffen, Sachbeschädigungen, Fahrrad entwendet

Aalen (ots)

Vellberg: Polizeibeamte angegriffen

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr lief ein Mann in einer Wohnsiedlung in der Markgrafenallee umher und hielt dort das Fahrzeug einer 23-Jährigen an. Er forderte sie zum Aussteigen aus ihrem Fahrzeug auf und hielt dabei bedrohlich ein Messer in seiner Hand. Die junge Frau konnte flüchten und fuhr mit ihrem Fahrzeug davon. Die Polizei konnte den Mann wenig später in der Hörgerhofstraße antreffen. Dort bedrohte er die Polizeibeamten mit einem Beil und beschädigte mit diesem die Reifen eines Fahrzeuges. Ebenfalls zerkratzte er den Streifenwagen der Beamten. Anschließend warf er eine Heckenschere auf die Beamten. Der 40-jährige Mann konnte unter dem Einsatz von Pfefferspray festgenommen werden. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht und muss nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen.

Crailsheim: Windschutzscheibe beschädigt

In der Kurt-Schumacher-Straße wurde zwischen Mittwochabend 18 Uhr und Donnerstagmittag 15 Uhr die Windschutzscheibe eines Mitsubishi durch einen bislang unbekannten Gegenstand beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz vor Garagen geparkt gewesen. Die Polizei Crailsheim sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall unter der Rufnummer 07951 4800 geben können.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Ein gesichertes, lila Fahrrad des Herstellers Cube wurde am Donnerstag zwischen 7:45 Uhr und 17:00 Uhr entwendet. Das Fahrrad war in diesem Zeitraum an den Fahrradabstellplätzen eines Gymnasiums im Dr.-Ascher-Weg abgestellt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Kirchberg an der Jagst - Kleinallmerspann: LKW-Planen beschädigt

Auf einem LKW-Parkplatz am Autohof Kirchberg wurde am Freitagmorgen um 0:30 Uhr durch bislang Unbekannte die Planen von vier LKW-Aufliegern aufgeschlitzt. Es gelang ihnen jedoch nicht die Planen zu durchdringen und flüchteten anschließend in einem silbernen Kombi in unbekannte Richtung. Wie hoch der Sachschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die am angegebenen Zeitpunkt relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell