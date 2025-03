Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach Angriff mit Pfefferspray

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Polizei Ermittlungen gegen einen jungen Mann eingeleitet, der am Montagnachmittag am Zeppelindenkmal an der Uferstraße Pfefferspray eingesetzt haben soll. Der Tatverdächtige sprach aus einer größeren Personengruppe heraus einen 18-Jährigen an, der sich gegen 16.15 Uhr dort aufhielt. Unvermittelt soll der Angreifer ihn daraufhin mit Pfefferspray angegriffen und im Anschluss mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Dem 18-Jährigen gelang die Flucht zum Bahnhof, wo er Schutz bei den Beamten der Bundespolizei suchte. Die Angreifer flüchteten derweil. Die Verletzungen, die der Angegriffene bei dem Vorfall erlitt, fielen eher leicht aus. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Personen, die den Vorfall am Zeppelindenkmal beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht

Mutwillig gegen ein Auto getreten hat ein Radfahrer am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Schubertstraße. Der bislang unbekannte Mann verursachte durch den Tritt gegen den Außenspiegel des auf Höhe des Bahnübergangs geparkten Renaults eines gemeinnützigen Trägers einen Schaden von mehreren hundert Euro. Anschließend fuhr der Vandale auf einem schwarzen Fahrrad davon. Der Täter soll schwarze Haare und eine schwarz-rot-orangene Jacke gehabt haben. Die Polizei wurde des Mannes trotz sofortiger Fahndung bislang nicht habhaft, Hinweise auf den Mann werden unter Tel. 07541/701-0 entgegengenommen.

Tettnang

Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Deutlich alkoholisiert und ohne Führerschein war ein Autofahrer am frühen Dienstag auf der Landesstraße 333 zwischen Walchesreute und Tettnang unterwegs. Der 28 Jahre alte Pkw-Lenker wurde von einer Polizeistreife gegen 1 Uhr kontrolliert und fiel dort durch starken Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht der Beamten - der Fahrer hatte 2 Promille intus. Einen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen. Wie Abklärungen der Beamten ergaben, war ihm dieser in der Vergangenheit wegen einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Klinikum begleiten. Seinen Fahrzeugschlüssel behielt die Polizei ebenfalls ein. Auf ihn kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

Überlingen

Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf B 31

Mehrere Warnbaken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Laufe der letzten Tage auf der B 31 zwischen Überlingen und Uhldingen umgefahren und beschädigt. Der Fahrer fuhr im Anschluss davon, ohne sich um die Folgen der Kollision zu kümmern. Die Höhe des Schadens, der an den auf dem Mittelstreifen befestigten Baken entstanden ist, ist nicht bekannt. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, der vermutlich einen silbernen Kleinwagen des Herstellers Mercedes Benz gefahren ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Einen Schaden von rund 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Montagmorgen an einem VW Passat verursacht. Der Pkw war von 11 bis 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Lippertsreuter Straße geparkt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den verursachten Schaden an der Fahrertür des VW zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise zur Tat.

Meersburg

E-Scooter gestohlen

An der Bushaltestelle an der Stettener Straße/ Dainendorfer Straße hat ein Unbekannter am Montag einen E-Scooter gestohlen. Der Elektroroller stand zwischen 11.30 und 22.15 Uhr am dortigen Fahrradständer. Ein durch den Besitzer angebrachtes Schloss konnte der Dieb einfach entfernen. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden, das nun wegen des Diebstahls Ermittlungen eingeleitet hat.

Markdorf

Ärger in Kuhstall

Gleich zweimal musste die Polizei am Montagnachmittag wegen eines 24-Jährigen ausrücken. Der junge Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinen Eltern in Streit geraten und musste letztlich von der Polizei der Wohnung verwiesen werden. Entgegen seines Vorhabens, bei Freunden zu nächtigen, lief er einige Stunden später im Kuhstall eines Landwirtschaftsbetriebes auf. Nachdem er sich dort aggressiv gab, herumschrie und das Vieh nervös machte, wurde der Bauer auf ihn aufmerksam. Dieser verwies ihn des Hofes. Die Aufforderung machte auf den augenscheinlich unter Drogen stehenden Mann allerdings wenig Eindruck. Mit boxenden Bewegungen baute dieser sich vor dem Radlader des Landwirtes auf. Der Bauer verständigte die Polizei, die den 24-Jährigen letztlich auf einem angrenzenden Acker fand. Da er sich auch gegenüber der Polizei nur wirr äußerte, wurde er letztlich in eine Fachklinik gebracht.

Markdorf

Polizei sucht Zeugen nach Angriff

Wegen eines Sexualdeliktes ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen, nachdem bereits am Freitag eine Frau im Bereich der Gaußstraße von einem Unbekannten angegangen worden sein soll. Die 41-Jährige verließ eine Bar im Weinsteig und machte sich gegen 6.20 Uhr zu Fuß auf in Richtung Kluftern, als sie auf der Wegstrecke von einem fremden Mann angesprochen wurde. Dieser bot der alkoholisierten Frau an sie nach Hause zu fahren und führte sie zu seinem angeblich in der Nähe geparkten Auto. Während die beiden von der Gaußstraße in Richtung B 33 gingen, soll der Unbekannte ihr das Handy aus der Hand geschlagen und sie zu Boden geworfen haben. Weiter soll er sich auf sie gesetzt und dort onaniert haben, bevor er schließlich von ihr abließ. Der Täter wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 180 und 190 cm groß und mit normaler Statur sowie braunen Haaren und braunen Augen beschrieben. Er soll deutsch mit arabischem Akzent gesprochen und ein arabisches Aussehen gehabt haben. Zur Bekleidung konnte die Frau keine Angaben machen. Sie erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

