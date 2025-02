POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) VW Golf beschädigt und geflüchtet- Hinweise erbeten (27.02.2025)

Rottweil (ots) - Am Donnerstagnachmittag hat ein betrunkener Autofahrer auf der Schwenninger Straße einen Unfall verursacht. Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit einem Renault auf der Schwenninger Straße und prallte gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Ford Kuga. Anschließend hinterließ der Mann einen Zettel an der Windschutzscheibe des Ford und fuhr ...

