Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Autofahrer baut einen Unfall (27.02.2025)

Rottweil (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein betrunkener Autofahrer auf der Schwenninger Straße einen Unfall verursacht. Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit einem Renault auf der Schwenninger Straße und prallte gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Ford Kuga. Anschließend hinterließ der Mann einen Zettel an der Windschutzscheibe des Ford und fuhr nach Hause. Während der Unfallaufnahme kam der 62-Jährige nochmals an die Unfallstelle und gab sich als Verursacher zu erkennen. Hierbei nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Renaultfahrer wahr, was ein Atemalkoholtest mit über einem Promille bestätigte.

Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Er wird sich nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell