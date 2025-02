Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 33 mit verletzter Fahrerin (26.02.2025)

Schonach (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Bundesstraße 33 im Bereich von Schonach zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 18-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Die junge Frau befuhr die B33 mit einem Seat Ibiza aus Richtung Triberg in Fahrtrichtung Hornberg. Hierbei kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Beim Versuch, den Wagen zurück auf die Bundesstraße zu lenken, führte sie eine kräftige Lenkbewegung aus, wodurch der Seat in die gegenüberliegende Leitplanke prallte und von dort wieder auf die B33 schleuderte.

Das Auto blieb nach dem Unfall stark beschädigt im Kurvenbereich auf dem linken der beiden bergwärts führenden Fahrstreifen stehen.

Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum.

Der Sachschaden am Wagen beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro an den Leitpfosten und der Leitplanke.

