Schwarzwald-Baar-Kreis) - Gesundheitliche Ursachen führten zu Unfall - Fahrer verstorben - (26.02.2025)

Gütenbach

Ein 59-Jähriger ist am Mittwochmorgen aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung in seinem Auto verstorben.

Gegen 08:30 Uhr meldeten Zeugen einen von der Fahrbahn abgekommenen Opel Corsa, der in einer Wiese entlang der Kreisstraße 5731 zum Stehen kam. Der 59-jährige Fahrer war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr ansprechbar. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann die Gutenstraße von Neukirch in Richtung Wildgutach, steuerte die dortige Haltebucht an und geriet aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung in eine Böschung hinunter auf eine Wiese. Der Wagen wies keine Unfallbeschädigungen auf, es entstand kein Fremdschaden.

Hinweise auf technische Mängel am Wagen oder auf die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer liegen nicht vor.

