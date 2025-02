Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Kinder/Jugendliche gehen 8-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (26.02.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Mehrere Kinder/Jugendliche sind am Mittwochnachmittag einen Jungen auf dem Spielplatz in der Albrecht-Dürer-Straße angegangen. Gegen 17 Uhr hielt sich der 8-Jährige alleine auf dem Spielplatz auf, als plötzlich eine 5-köpfige Gruppe Kinder/Jugendlicher auftauchte. Ein Junge aus der Gruppe schubst den 8-Jährigen in der Folge gegen einen Baum. Anschließend zerriss er dessen Pullover, nahm ihm das Handy aus der Hosentasche und warf es auf den Boden, wobei es zu Bruch ging. Die anderen Buben standen derweil daneben und lachten. Als die Gruppe den Spielplatz schließlich fluchtartig verließ, verständigte der 8-Jährige seine Mutter.

Zu den fünf Kindern/Jugendlichen ist lediglich bekannt, dass sie im Alter zwischen etwa 12 und 17 Jahren waren, alle dunkel gekleidet und mit einer Cap auf dem Kopf.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Kinder/Jugendlichen nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036 entgegen.

