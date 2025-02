Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrüger zocken Frau mit falschem Lotterieversprechen ab (25.02.2025)

Konstanz (ots)

Am Dienstag haben Betrüger eine Frau mit einem falschen Lotterieversprechen abgezockt. Die Seniorin erhielt einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters einer Lotteriegesellschaft. Der Unbekannte teilte ihr mit, dass sie mehrere zehntausend Euro gewonnen habe, jedoch vor Erhalt des Geldes eine Gebühr zu bezahlen sei. In der Folge überzeugte der Betrüger die Frau, Apple-Pay-Karten im Wert von rund 1.000 Euro zu kaufen und die dazugehörigen Codes anschließend per Mail zu übermitteln. Als sie am nächsten Tag einen erneuten Anruf - dieses Mal einer angeblichen Mitarbeiterin - der Lotteriegesellschaft erhielt die ihr einen noch viel größeren Gewinn in Aussicht stellte, schöpfte die Seniorin Verdacht und informierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut zu Vorsicht und Wachsamkeit:

"Warum sollte ich vor Auszahlung eines Geldgewinns erstmal etwas bezahlen?" Wer sich diese einfache Frage stellt, erkennt sofort, dass sich hinter solchen vermeintlichen "Gewinnversprechen" immer eine Abzocke verbirgt.

Egal, ob es sich um einen Lottogewinn oder eine Geldanlage handelt: sobald der vermeintliche Erhalt von Geld an eine vorherige "Anzahlung" oder "Gebühr" gebunden ist, sollten sämtliche Alarmglocken läuten!

Diese und andere hilfreiche Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

