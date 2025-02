Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht in der Salmannsweilergasse - silbernen VW Passat angefahren und geflüchtet (26.02.2025)

Am Mittwochvormittag ist es in der Salmannsweilergasse zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer touchierte - vermutlich beim Wenden - den auf einem Parkplatz vor dem Gebäude Nummer 1 geparkten silbernen VW Passat an der Heckstoßstange. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr er jedoch anschließend einfach davon.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

