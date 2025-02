Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Betrunken von der Straße abgekommen - Opel landet in Wasserrückhaltebecken (26.02.2025)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung Seerheinstraße/Reichenauring am Mittwochnachmittag von der Fahrbahn abgekommen. Der 37-jährige Opel-Fahrer bog von der Seerheinstraße kommend nach links auf den Reichenauring ab und landete im linksseitig neben der Straße gelegenen Regenwasserbecken. Der 37-Jährige erlitt dabei eine Kopfplatzwunde. Er versuchte anschließend noch sein Auto selbstständig aus der misslichen Lage zu "befreien", was jedoch nicht gelang. Nachdem der 37-Jährige bei der Unfallaufnahme unschlüssige Angaben zum Unfallhergang machte und sich der Verdacht einer Alkoholisierung des Mannes ergab, bestätigte ein Test mit einem Ergebnis von knapp zwei Promille die Vermutung der Polizisten. Der betrunkene Autofahrer musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das im Regenbecken hängende Auto an dem ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell