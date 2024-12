Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebin vorläufig festgenommen

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (3. Dezember) kam es um 17.15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Billiger Straße in Euskirchen.

Eine 23-Jährige verließ den Supermarkt mit einem vollen Einkaufswagen durch die Eingangstüre und konnte auf dem Parkplatz von einer Mitarbeiterin angesprochen und aufgehalten werden. Die Waren hatte die Frau nicht bezahlt.

Die Frau gab an, ihre Brieftasche aus dem Pkw holen zu wollen. Auf dem Parkplatz konnte der Pkw jedoch nicht aufgefunden werden.

Die 23-Jährige war bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten.

Da die Frau über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde sie aufgrund von Fluchtgefahr vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell