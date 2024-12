Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Euskirchen (ots)

Gestern Morgen (3. Dezember) kam es um 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kessenicher Straße in Euskirchen.

Ein 17-jähriger aus Weilerswist befuhr mit seinem Motorrad die Kessenicher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe der dortigen Kreuzung bog ein Pkw aus der Schillingstraße nach links in Richtung Jülicher Ring ab und übersah hierbei womöglich den Motorradfahrer.

Um eine Kollision zu verhindern, führte der Weilerswister eine Gefahrenbremsung durch. Hierbei rutschte das Motorrad auf der regennassen Fahrbahn weg und der 17-Jährige stürzte. Er verletzte sich leicht, am Motorrad entstand ein Sachschaden.

Der Pkw entfernte sich ohne anzuhalten von der Örtlichkeit. Es soll sich um einen weißen Familien-Van, vermutlich der Marke Ford, gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer/in machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell