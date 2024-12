POL-EU: Festnahme nach Durchsuchung bei Drogenhändler

Euskirchen (ots) - Ein 25-Jähriger aus Euskirchen warf in der Nacht zu Samstag (30. November) in der Kölner Straße in Höhe des Amtsgerichts eine Warnbake auf die Fahrbahn. Ein Pkw-Fahrer fuhr über die Warnbarke. Der Fahrer sprach den Euskirchener daraufhin an. Er nahm sich einen Haufen Blätter und Säte und warf diese auf das Fahrzeug. Der Euskirchener flüchtete ...

