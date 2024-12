Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Personalwechsel bei der Polizeiwache Euskirchen

Euskirchen (ots)

Der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Robert Schmitz (52) ist der neue Leiter der Polizeiwache in Euskirchen. Die Kreispolizeibehörde Euskirchen freut sich, Herrn Schmitz in seiner neuen Funktion willkommen zu heißen. Er übernimmt die Leitung der Wache von seinem Vorgänger, dem Ersten Polizeihauptkommissar Norbert Breuer, der nach rund sechseinhalb Jahren als Wachleiter in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde.

Die feierliche Amtsübergabe fand im Beisein des Behördenleiters Markus Ramers und des Abteilungsleiters Polizei, Polizeidirektor Harald Mertens, statt. Beide dankten Norbert Breuer für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit und wünschten ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Als Wachleiter trägt Robert Schmitz künftig die Verantwortung für die Einsatzbereitschaft und Organisation der Polizeiwache Euskirchen. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Einsätze zu koordinieren, die Einsatzkräfte fachlich und organisatorisch zu führen und die Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern sowie anderen Behörden zu fördern.

Robert Schmitz bringt umfassende polizeiliche Erfahrung und Führungsqualitäten in seine neue Position ein. Zuletzt war er Dienstgruppenleiter (DGL) in der Leitstelle. Viele Jahre war er DGL in der Polizeiwache Schleiden und als Leiter des Verkehrsdienstes in der Direktion Verkehr in Mechernich tätig.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit meinem Team weiterhin für die Sicherheit der Menschen in Euskirchen zu sorgen", so Schmitz, der im Kreis Euskirchen wohnt und in der Kreispolizeibehörde Euskirchen seinen meisten Dienst versehen hat.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen bedankt sich bei Norbert Breuer für seinen herausragenden Einsatz in den vergangenen Jahren und blickt mit Zuversicht auf die zukünftige Arbeit unter der Leitung von Robert Schmitz.

