Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Schiebetür eingeklemmt: Einbruch in Bank scheiterte

Weilerswist (ots)

Am Sonntag (1. Dezember) kam es gegen 5.17 Uhr zu einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls in eine Bankfiliale in der Kölner Straße in Weilerswist.

Ein Mann versuchte mit körperlicher Gewalt durch eine Eingangsschiebetür in den Bereich der Filiale einzudringen. Dabei klemmte er kurzweilig zwischen den beiden Schiebetüren und versuchte mit seinen Händen die Tür weiter aufzuschieben.

Als der Unbekannte nicht in den Filialbereich eindringen konnte, flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung.

Bei dem Glaseinsatz der Schiebetür kam es zu einer Sachbeschädigung in Form von Rissen.

Durch das Scheitern des Eindringens in den Eingangsbereich, wurden keine Geldautomaten manipuliert und keine Gegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: 40 bis 55 Jahre alt, dunkle Hose, dunkle Oberbekleidung, Vollbart und dunkle Haare.

Die Ermittlungen sind aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell