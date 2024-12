POL-EU: Glätte: Pkw überschlug sich

Schleiden-Gemünd (ots) - Am heutigen Montagmorgen (4.57 Uhr) erhielt die Polizei Euskirchen Kenntnis über einen Brand von Mülltonnen in der Straße Unter'm Dorf in Schleiden-Gemünd. Durch das Schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Insgesamt brannten vier Mülltonnen und ein Sichtschutz aus Holz vollständig ab. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die ...

