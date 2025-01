Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wiederholte festgestellte Drogenfahrt

Zülpich (ots)

Ein 19-jähriger aus Vettweiß, Kreis Düren, befuhr am Samstag, 04.01.2025 gegen 14.50 Uhr, mit seinem Pkw die Römerallee in Zülpich. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde der Verkehrsteilnehmer angehalten und überprüft. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er körperliche Auffälligkeiten aufwies, die den Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln erhärteten. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte letztlich den Drogenkonsum. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und in der Polizeiwache Euskirchen entnommen. Im Rahmen des Vorfalls konnte festgestellt werden, dass der Vettweißer zum Jahresende 2024 in gleicher Art und Weise bereits im Straßenverkehr in Erscheinung getreten war. Das zuständige Straßenverkehrsamt wurde über den Vorfall informiert. Wegen des festgestellten Verkehrsverstoßes wurde eine Anzeige gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell