Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand von Altkleidercontainer

Weilerswist (ots)

In der Nacht zum Sonntag (05.01.2025) wurden gegen 03.20 Uhr von Unbekannten in der Rudolf-Diesel-Straße zwei Altkleidercontainer vorsätzlich in Brand gesetzt. Die vorab bereits informierte Feuerwehr konnte die Container zügig löschen. An den Containern entstand Sachschaden. Durch die Polizei wurde eine Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter anderem über die Telefonnummer 02251-799-0 sowie über die E-Mail Adresse Poststelle.Euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

