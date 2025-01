Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Driften im Schnee

Blankenheim (ots)

Ein wenig Neuschnee und ein leerer Parkplatz - für einige Autofahrer offenbar der perfekte Anlass, um sich als "Schnee-Champions" zu versuchen. Doch was für den einen wie eine coole Drift-Session aussieht, ist für die Polizei eine gefährliche Showeinlage, die Konsequenzen hat.

So geschehen am Donnerstagabend (2. Januar) in Blankenheim: Um 23:10 Uhr fiel Polizeibeamten ein Pkw auf, der mit geöffnetem Kofferraum quer über einen Parkplatz an der Straße Am Mürel driftete. Während der Fahrer mutmaßlich Spaß hatte, schien jemand im Kofferraum den "VIP-Platz" eingenommen zu haben.

Als der 18-jährige Fahrzeugführer die Polizeibeamten bemerkte, schloss er die Heckklappe (wohl kein "VIP-Service" mehr) und verließ fluchtartig den Parkplatz. Der Fluchtversuch dauerte jedoch nicht lange: Die Beamten stoppten das Fahrzeug und entdeckten nicht nur zwei Mitfahrer auf den Sitzen, sondern auch eine "bewegliche Hutablage". Beim Öffnen des Kofferraums kam dann die Überraschung: Ein weiterer Insasse - völlig ungesichert und offensichtlich bereit, für den Driftabend alles zu geben.

Der Fahrer selbst war weniger einsichtig und begnügte sich mit schnippischen Kommentaren, die wohl seinen "Coolness-Faktor" bei den Mitfahrern steigern sollten. Die Polizei-Antwort darauf: Eine Strafanzeige wegen Verkehrsgefährdung. Der Mitfahrer im Kofferraum durfte sich immerhin mit einem Verwarnungsgeld "freikaufen".

Doch das war nicht der einzige Einsatz des Abends: Auch fünf weitere Autofahrer nutzten den Parkplatz für waghalsige Driftübungen. Gegen sie wurden ebenfalls Anzeigen gefertigt.

Fazit: Der Schnee mag verlockend sein, aber der Parkplatz ist keine Rennstrecke - und schon gar kein Platz für Improvisationen in Sachen Personenbeförderung. Die Polizei Euskirchen bittet: Wer Spaß auf glatter Fahrbahn sucht, sollte sich besser auf den Weg zur nächsten Eisbahn machen. Dort gibt es zwar keine Autos, aber garantiert keinen Ärger mit der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell