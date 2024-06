LPI-EF: E-Bike gestohlen

Erfurt (ots) - Am Berliner Platz in Erfurt hatte ein Dieb in der Nacht zu Samstag einen Motorroller gestohlen. Der Unbekannte hatte sich dem Zweirad unbemerkt genähert. An diesem brach er das Sicherheitsschloss auf. Im Anschluss fuhr er mit seiner Beute im Wert von etwa 1.500 Euro davon. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl Samstagmorgen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE) Rückfragen bitte an: ...

