Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - In Streit geraten

Bühl (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagabend vor einem Festzelt in der Güterstraße haben die Beamten des Polizeireviers Bühl Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen drei junge Männer im Alter zwischen 23 und 25 Jahren kurz vor 22 Uhr mit dem dortigen Sicherheitsdienst sowie weiteren Gästen in Streit geraten sein, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Ein 24 Jahre alter Streitsuchender richtete seine Aggressivität in der Folge gegen die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei. Während seiner Kontrolle leistete er erheblichen Widerstand gegen die Beamten, weshalb gegen den Mann nun zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell