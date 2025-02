Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannter Rollerfahrer entzieht sich einer Kontrolle und baut Unfall- Polizei sucht Zeugen (26.02.2025)

Geisingen (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr, hat ein unbekannter Rollerfahrer sich einer Polizeikontrolle entzogen und einen Unfall verursachte, bei dem sich eine Autofahrerin leicht verletzte. Der unbekannte Fahrer eines weißen Rollers war auf der Wildtalstraße in Richtung Tuttlinger Straße unterwegs. Einer entgegenkommenden Polizeistreife fiel die mangelnde Beleuchtung des Zweirades auf, weshalb sie den Unbekannten kontrollieren wollten. Beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte der Rollerfahrer sein Gefährt deutlich. Nachdem die Beamten das Blaulicht und Martinshorn anschalteten, erhöhte der Zweiradfahrer die Geschwindigkeit noch stärker. Er fuhr in der Folge in den Kreisverkehr und wollte diesen an der ersten Ausfahrt auf die Hauptstraße verlassen. Da der Rollerfahrer zu schnell war, gelang dies ihm nicht. Er fuhr am Fahrbahnteile vorbei und verließ den Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung. Auf der Hauptstraße beschleunigte der Unbekannte sein Zweirad erneut und versuchte noch sein Versicherungskennzeichen hochzuklappen. Im Zuge dessen fuhr er auf Höhe der Hausnummer 6 in die linke Fahrzeugseite eines Opel Corsa, dessen 39-jährige Fahrerin sich gerade im Abbiegevorgang nach links befand. Der Rollerfahrer stürzte, stand aber gleich wieder auf, klappte das Kennzeichen nach oben und flüchtete in Richtung Kreisverkehr. Diesen verließ er nun in Richtung Engener Straße, bevor er in einer schmalen Fußgängerunterführung in der Donaustraße der Streife entkam. Die Opelfahrerin zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Eine sofortige medizinische Behandlung war aber nicht vor Nöten. An ihrem Auto entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die die gefährliche Fahrweise des unbekannten Fahrers des weißen Rollers beobachtet haben oder Hinweise zu dessen Identität geben können, sich unter der Telefonnummer 07733 9960-0 zu melden.

