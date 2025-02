FW-RE: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 43 - vier Verletzte, davon eine Person mit lebensbedrohlichen Verletzungen

Recklinghausen (ots) - Am Samstagmittag (15. Februar 2025) kam es in Recklinghausen zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 13:05 Uhr zum Oerweg alarmiert. Bei Eintreffen konnten die Einsatzkräfte einen Brand in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ...

mehr