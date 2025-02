Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Mehrere Einsätze am Tag des Europäischen Notrufs 112: Verkehrsunfall in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Herne - gemeldeter Brand in Sporthalle

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Dienstag, 11. Februar 2025, war die Feuerwehr Recklinghausen mehrfach gefordert.

Bereits am Morgen um 08:15 Uhr wurde die Feuerwehr Recklinghausen zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 43 in Fahrtrichtung Wuppertal alarmiert. Da sich die Einsatzstelle auf dem Stadtgebiet Herne befand, erfolgte die Abarbeitung des Einsatzes in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Herne. Die weiterführende Presse- und Medienarbeit zu diesem Einsatz obliegt daher der Feuerwehr Herne. Von Seiten der Feuerwehr Recklinghausen waren der Rüstzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 10:00 Uhr beendet werden.

Der ehrenamtliche Löschzug Altstadt sicherte für die Dauer des Einsatzes der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache auf der Autobahn den Grundschutz für weitere, zeitgleiche Einsätze in Recklinghausen von der Kurt-Schumacher-Allee aus.

Noch während der Einsatz auf der A 43 lief, erreichte die Leitstelle um 09:15 Uhr ein weiterer Notruf. In einer Sporthalle an der Kölner Straße in Recklinghausen-Süd wurde ein Brand gemeldet. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um einen Alarm in guter Absicht, aber glücklicherweise ohne Schadensereignis, ein Feuer konnte nicht festgestellt werden. Aufgrund der Örtlichkeit und der initialen Meldung waren zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert worden, darunter die Einsatzbereitschaft des Tagesdienstes sowie die ehrenamtlichen Einheiten Süd, Ost und Altstadt. Auch dieser Einsatz war gegen 10:00 Uhr abgeschlossen.

Die Feuerwehr Recklinghausen nutzt den heutigen Tag, um erneut auf die Bedeutung des Notrufs 112 hinzuweisen. Durch die schnelle und richtige Absetzung eines Notrufs kann in vielen Fällen wertvolle Zeit gespart und Leben gerettet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell