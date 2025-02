Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Wohnungsbrand am Samstagabend verläuft glimpflich - keine Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend (08. Februar 2025) kam es in Recklinghausen-Süd zu einem Wohnungsbrand, welcher glimpflich verlief. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 19:15 Uhr zur Neustraße in die Südstadt alarmiert. Aufgrund der initialen Meldungen über den Notruf 112 alarmierte die Leitstelle des Kreises Recklinghausen neben den Kräften der Feuerwehr auch zusätzliche Rettungswagen zur Einsatzstelle.

Vor Ort brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Treppenraum war zum Zeitpunkt der Alarmierung der Feuerwehr bereits verraucht. Trotz dessen konnten sich alle Bewohner selbstständig ins Freie retten.

Ein Trupp der Feuerwehr ging unverzüglich zu Löschmaßnahmen in die Brandwohnung vor, während zeitgleich ein weiterer Trupp unter Atemschutz den Treppenraum nach Bewohnern absuchte. Bei Bränden in Wohngebäuden stellt ein verrauchter Treppenraum, welcher üblicherweise den ersten Rettungsweg für die Bewohner darstellt, eine erhebliche Gefahr für diese dar. Glücklicherweise konnten keine Bewohner mehr im Treppenraum aufgefunden werden. Auch der Brand in der Erdgeschosswohnung konnte durch den Trupp schnell lokalisiert und abgelöscht werden. Auch in der betroffenen Wohnung wurden keine Personen mehr aufgefunden.

Alle Bewohner wurden notärztlich untersucht, galten aber als unverletzt.

Im Anschluss an die direkte Brandbekämpfung wurden die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses kontrolliert. Die Brandwohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Der Einsatz dauerte bis 21:20 Uhr an. Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Recklinghausen mit 39 Einsatzkräften der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, des Einsatzleitdienstes, der ehrenamtlichen Löschzüge Süd und Ost sowie des Rettungsdienstes mit drei Rettungswagen und einem Notarzt. Der ehrenamtliche Löschzug Altstadt sicherte während der Einsatzdauer den Grundschutz für das weitere Stadtgebiet von der Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee aus.

Zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei Recklinghausen die Ermittlungen aufgenommen.

