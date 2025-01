Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Feuerwehr Recklinghausen im Dauereinsatz - 40 Einsätze am Nachmittag

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Nachmittag und Abend (Montag, 06.01.2025) wurde die Feuerwehr Recklinghausen mehrfach zu Sturmeinsätzen im gesamten Stadtgebiet gerufen.

Ein Unwetter mit starken Sturmböen sorgte für zahlreiche Einsätze. Insgesamt wurden 40 diverse Einsätze priorisiert abgearbeitet (Stand 21:00 Uhr). Zwischenzeitlich kam es, neben den unwetterbedingten Einsätzen, zu einem gemeldeten Wohnungsbrand (angebrannte Gegenstände auf einem Herd), einem Gasaustritt sowie einer Notlage durch eingeschlossene Personen in einem Aufzug.

Alle sechs ehrenamtlichen Löschzüge der Feuerwehr Recklinghausen sowie der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee wurden aktiv, um die Vielzahl an Notrufen zu bearbeiten und die Gefahrenquellen schnellstmöglich zu beseitigen. Die Einsätze wurden durch die "Örtliche Einsatzleitung" der Feuerwehr priorisiert und anschließend an die Einsatzkräfte koordiniert.

Die Einsatzkräfte wurden dabei mit verschiedenen Unwetterschäden konfrontiert, darunter umgestürzte Bäume, abgedeckte Dachziegel und herabgefallene Äste, die sowohl Straßen blockierten als auch Gebäude gefährdeten.

Erfreulicherweise gab es bei den Einsätzen keine Verletzten und es wurden alle betroffenen Gebiete schnellstmöglich abgesichert, um weitere Gefährdungen zu vermeiden.

Die Feuerwehr Recklinghausen bedankt sich bei allen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihren Einsatz und bei den Bürger*innen für ihre Geduld und ihr Verständnis während der stürmischen Stunden.

Über die Höhe der unwetterbedingten Sachschäden kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell