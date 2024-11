Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in einer Biogasanlage

Tanna (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.10 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle einen Brand in einem Agrarbetrieb in Tanna. Der Brand konnte vorerst nicht bestätigt werden, jedoch wurde festgestellt,dass das Vlies einer Biogasanlage, mutmaßlich aufgrund einer chemischen Reaktion, zu schwelen begann und dabei hochtoxische Gase entstanden. Den beginnenden Schwelbrand versuchten Mitarbeiter selbst zu löschen. Aufgrund der austretenden Dämpfe erlitten 6 Personen Verletzungen im Bereich der Atemwege und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Mehrere Feuerwehren kamen zum Einsatz. Der Einsatzort wurde weitläufig abgesperrt und die Bevölkerung gebeten ihr Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 18.25 Uhr konnte soweit wieder Entwarnung gegeben werden.

