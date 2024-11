Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Königsee (ots)

Am Mittwoch, gegen 15.20 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrer eines PKW die K117 aus Thälendorf kommend in Richtung Leutnitz. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Holzstapel. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell