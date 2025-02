FW-RE: Zwei Brände erforderten schnelle Reaktionen, keine Verletzten!

Feuerwehr Recklinghausen

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 05.02.2025, um 00:33 Uhr, wurde die Feuerwehr Recklinghausen zu einem Kleingebäudebrand, in einer Kleingartenanlage Recklinghausen-Hochlarmark, alarmiert.

Zusätzlicher Brand auf der Anfahrt entdeckt.

Während der Anfahrt über die Westfalenstraße sichteten die Einsatzkräfte aus dem Einsatzfahrzeug heraus einen weiteren Brand, der sich in der Nähe des ursprünglichen Einsatzortes befand. Bei diesem Brand handelte es sich um einen Kellerbrand, der sofortige Aufmerksamkeit erforderte. So mussten die Einsatzkräfte ihre Kräfte aufteilen und zusätzliche nachalarmieren.

Am Kellerbrand war der hauptamtliche Löschzug Feuer- und Rettungswache schnell vor Ort und konnte mit einem Fahrzeug den Brand, mit Trupps unter Atemschutz, innerhalb von 45 Minuten unter Kontrolle bringen und löschen. Im Anschluss wurde das betroffene Gebäude gelüftet und überprüft. Das Gebäude konnte nach den Maßnahmen an die Anwohner übergeben werden.

Währenddessen war der ehrenamtliche Löschzug Süd am unbewohnten Kleingebäude in der Kleingartenanlage im Einsatz. Auch hier konnte der Brand, mit mehreren Trupps unter Atemschutz, rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 02:45 an. Im Einsatz waren neben dem hauptamtlichen Löschzug Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, der Löschzug Süd sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt. Die ehrenamtlichen Löschzüge Altstadt und Suderwich übernahmen während des Einsatzes den Grundschutz für das übrige Stadtgebiet.

Die Polizei Recklinghausen hat die Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache aufgenommen und erteilt Auskünfte in eigener Zuständigkeit.

