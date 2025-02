Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus am Samstagmittag - Wohnung nicht mehr bewohnbar

Recklinghausen (ots)

Am Samstagmittag (15. Februar 2025) kam es in Recklinghausen zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 13:05 Uhr zum Oerweg alarmiert.

Bei Eintreffen konnten die Einsatzkräfte einen Brand in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses erkunden. Der Treppenraum war bereits verraucht. Alle Bewohner konnten sich vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig aus dem Haus ins Freie retten.

Der Brand in der Küche konnte durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr schnell abgelöscht werden. Zu Entrauchung des Treppenraums kamen Hochleistungslüfter der Feuerwehr zum Einsatz. Durch die Löschmassnahmen konnte der Brand in der Küche auf diesen Raum beschränkt werden. Allerdings ist die Wohnung nach dem Brand bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.

Ein Bewohner der Brandwohnung wurde rettungsdienstlich untersucht, konnte aber als unverletzt eingestuft werden.

Durch den städtischen Fachbereich 31 - Bürger- und Ordnungsangelegenheiten wurden die fünf Bewohner und Bewohnerinnen der Wohnung anderweitig untergebracht.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 15:00 Uhr an. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, des Einsatzleitdienstes sowie der ehrenamtlichen Einheiten Altstadt und Speckhorn und der Rettungsdienst mit einem RTW und einem Notarzt. Der Löschzug Speckhorn sicherte von der Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee das weitere Stadtgebiet für den Fall weiterer Einsätze in Recklinghausen.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe.

Der Oerweg in Recklinghausen musste für die Dauer der Einsatzmassnahmen zeitweise komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell