POL-UL: (UL) Ulm - Rotlicht missachtet

Am Dienstag fuhr ein Radfahrer in der Ulmer Innenstadt bei Rot über die Ampel und verursachte einen Unfall.

Gegen 9 Uhr war ein 41-jähriger mit seinem VW in der Neue Straße unterwegs. Der Autofahrer wollte nach rechts in dem Hindenburgring auf die B10 abbiegen. Trotz Rotlicht überquerte ein 49-jähriger Radfahrer die Neue Straße und wurde von dem Pkw erfasst. Der Radler stürzte nach dem Zusammenstoß auf die Straße. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Leichtverletzten. Der konnte nach kurzer Behandlung wieder nach Hause. Die Polizei Ulm-Mitte hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am fahrbereiten VW auf rund 2.500 Euro, den am Fahrrad auf ca. 150 Euro. Da die Lichtzeichenanlage für den Radfahrer bereits wohl länger als eine Sekunde rot zeigte, muss der 49-Jährige mit einem Bußgeld von mindestens 180 Euro rechnen.

Hinweis der Polizei:

Es ist wichtig, dass auch Radfahrer sich stets an die StVO halten. Die dort beinhalteten Regeln sollen gefährliche Verkehrssituationen vermeiden und Unfälle verhüten. Damit alle Verkehrsteilnehmer, egal ob zu Fuß, auf einem Fahrzeug oder in einem Kraftfahrzeug, sicher ankommen.

