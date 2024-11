Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Reifen zerstochen

Mehrere Reifen zerstach ein Unbekannter von Montag auf Dienstag in Uhingen.

Ulm (ots)

Die Autos parkten in der Zeppelinstraße. Vermutlich in den Nachtstunden zerstach ein Unbekannter an drei Autos jeweils einen Reifen mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise auf den Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

