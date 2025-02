Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 21.02.25, 12:00 Uhr bis 23.02.2025, 12:00 Uhr

Winsen (Luhe) (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Am 21.02.2025, gegen 14:45 Uhr, kam eine 77-jährige Fahrzeugführerin mit dem Pkw auf der Osttangente in Höhe der Einmündung Im Saal aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit einem Baum sowie zwei Verkehrsschildern kam der Pkw im Graben zum Stillstand. Nach aufwendiger Bergung aus dem Pkw wurden die Fahrzeugführerin sowie der 86-jährige Beifahrer schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 EUR.

Garstedt - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstag, gegen 06:00 Uhr, wurde über den Notruf mitgeteilt, dass ein 26-jähriger Verkehrsteilnehmer zwischen den Ortschaften Garstedt und Wulfsen im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet war. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Im Zuge der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde mithilfe eines Atemalkoholtests beim Fahrzeugführer ein Wert von 2,0 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe genommen und der Führerschein einbehalten. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Auffahrunfall mit kurzzeitiger Vollsperrung

Am Samstagabend, gegen 17:30 Uhr, befuhren ein 71-jähriger Fahrzeugführer eines Treckergespanns und die 39-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw den Gehrdener Deich aus Stelle kommend in Richtung Winsen (Luhe). Das Treckergespann wollte nach links in die Straße Saatgehrden einbiegen. Aus unbekannter Ursache übersah die Fahrzeugführerin das verkehrsbedingt haltende Treckergespann und fuhr diesem von hinten auf. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Bergung der Fahrzeuge musste der Gehrdener Deich kurzzeitig vollgesperrt werden.

Winsen (Luhe) - Brandstiftung an einem motorisierten Roller

In der Samstagnacht, gegen 23:25 Uhr, zündeten zwei Jugendliche im Skaterpark beim Schloßring einen motorisierten Roller an. Der Roller brannte vollständig aus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Im Rahmen der Fahndung wurde ein Tatverdächtiger im Nahbereich angetroffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige an die Erziehungsberechtigen übergeben. Der Gesamtschaden liegt bei insgesamt 4.000 EUR. Hinweise zu der zweiten verdächtigen Person bitte an die Polizei Winsen (Luhe), Tel. 04171-7960

Stelle - Verkehrsunfall infolge Alkoholkonsum

In der Nacht vom 22.02.2025, gegen 23:45 Uhr, kam ein Verkehrsteilnehmer in der Straße Im Ahler mit seinem Pkw im Kurvenbereich von der Fahrbahn auf ein Grundstück ab. Es wurden eine Hecke, ein geparkter Pkw sowie eine Steinmauer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung wurden mehrere Personen angetroffen. Der Tatverdacht konnte gegen eine Person vor Ort erhärtet werden, sodass die Staatsanwalt Lüneburg nach Sachvortrag eine Blutprobe bei dem Tatverdächtigen anordnete. Es entstand Sachschaden von rund 16.000 EUR.

BAB7 / Toppenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmittag gegen 14:45 Uhr wurde auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg, Gemarkung Toppenstedt, ein Sattelzug mit unsicherer Fahrweise gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten wurden ebenfalls Fahrauffälligkeiten festgestellt, sodass das Fahrzeug auf dem Rastplatz Harburger Berge einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei wurde bei dem 40-jährigen männlichen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 2,21 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

BAB 39 / Seevetal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag um 2:55 Uhr kam es im Maschener Kreuz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger männlicher Fahrzeugführer beim Abfahren von der BAB 39 von der Fahrbahn abkam und mit der Außenschutzplanke kollidierte. Bei dem Unfallverursacher wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine Atemalkoholkonzentration von 0,31 Promille festgestellt. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

