Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Rückfahrkamera und Zubehör abgebaut

Buchholz idN (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, 20.02.2025, in der Zeit zwischen 08:30 und 15 Uhr, an einem weißen BMW X Drive mehrere Fahrzeugteile abgebaut. Das Auto war auf dem P&R Parkplatz Bahnhof Nord in der Lindenstraße in Buchholz geparkt. Dem Eigentümer fiel auf der Heimfahrt auf, dass die Rückfahrkamera nicht funktionierte. Bei einer Nachschau wurde dann festgestellt, dass die Rückfahrkamera sowie zwei Parksensoren an dem Stoßfänger fachmännisch abgebaut und entwendet worden sind. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181/2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell