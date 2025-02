Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kupferrohre gestohlen ++ Drage - Diebe stehlen Werkzeug von Baustelle ++ Toppenstedt - Plötzliche Übelkeit nach Getränkekonsum, Polizei geht Hinweisen auf mögliche K.O.-Tropfen nach

Fleestedt (ots)

In der Nacht von Dienstag, 18.02., auf Mittwoch, 19.02., haben bislang unbekannte Täter im Raum Seevetal mehrere Kupferrohre entwendet. An der Grundschule in Fleestedt sowie am Hallenbad in Over demontierten der oder die Täter eine Vielzahl von Fallrohren aus Kupfer. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Drage - Diebe stehlen Werkzeug von Baustelle

Am frühen Dienstmorgen, in der Zeit zwischen 05:00 und 06:15 Uhr, gelang es bisher unbekannten Tätern, in der Straße Saatlandring in Drage von einer dortigen Baustelle einen sogenannten Pflastergreifer der Marke Optimas zu entwenden. Der oder die Täter müssen zum Abtransport des Gerätes, dass fest an einem Bagger montiert gewesen war, ein größeres Kraftfahrzeug mit Anhänger genutzt haben. Der Wert des Anbaugerätes wird auf 15.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Winsen (Luhe) unter 04171/7960 entgegen.

Toppenstedt - Plötzliche Übelkeit nach Getränkekonsum, Polizei geht Hinweisen auf mögliche K.O.-Tropfen nach

Im Zuge der Faslamsfeierlichkeiten am vergangenen Sonntag, 16.2.2025, wurden der Polizei drei Fälle bekannt, bei denen Frauen (eine Jugendliche, zwei Erwachsene) nach dem Konsum von alkoholischen Getränken über plötzliche Übelkeit und Schwindel klagten. Alle drei wurden medizinisch behandelt. Da der Verdacht besteht, dass den Frauen K.O.-Tropfen in die Getränke gemischt worden sein könnten, wurden Blutproben genommen. Das Ergebnis der Analyse steht noch aus. In einem Fall stellten sich die Symptome im Rahmen einer Saalveranstaltung ein. Bei zwei Frauen geschah dies kurz nach dem Konsum von Alkohol, der während des Umzuges an der Straße ausgeschenkt worden war. Ein Zusammenhang ist im Moment nicht erkennbar, ebenso wenig lassen die Umstände ein weitergehendes Motiv erkennen. Vorsorglich weist Polizei darauf hin, dass man bei dem Konsum (alkoholischer) Getränke, die von Fremden in bereits offenen Behältnissen angeboten werden, grundsätzlich Vorsicht walten lassen sollte. Ebenso sollten Getränke nicht unbeaufsichtigt abgestellt werden. Wenn sich Symptome wie plötzliches Unwohlsein oder Übelkeit einstellen, sollten sofort Freunde, Bekannte oder das Personal angesprochen und um Hilfe gebeten werden. Im Zweifelsfall Polizei und Rettungsdienst kontaktieren.

