POL-WL: Fußgängerin von PKW erfasst ++ Buchholz - Einbruch in Elektronikmarkt, Täter ließen Fluchtfahrzeug zurück

Fußgängerin von PKW erfasst

Eine 84-jährige Frau ist gestern, 17.2.2025, beim Überqueren einer Straße von einem PKW erfasst und nach erster Einschätzung lebensgefährlich verletzt worden.

Die Frau befand sich auf dem Gehweg am Altstadtring. Gegen 13:45 Uhr überquerte sie mit ihrem Rollator die an dieser Stelle dreispurige Fahrbahn gegenüber der Einfahrt des Aldi-Marktes. Als die Frau kurz vor der anderen Straßenseite war, wurde sie vom PKW einer 65-jährigen Frau erfasst, die mit ihrem Wagen in Richtung Hamburger Straße unterwegs war. Die 84-jährige schlug auf den Wagen auf und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert, wo sie verletzt liegen blieb. Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Verletzte. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo sie derzeit intensivmedizinisch betreut wird.

Die Fahrerin des PKW blieb äußerlich unverletzt. Warum sie die Fußgängerin zu spät bemerkte, ist noch unklar. Die Straße Altstadtring wurde für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter sicherte vor Ort Spuren, um Rückschlüsse auf den genauen Unfallhergang ziehen zu können. Gegen 16:45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Buchholz - Einbruch in Elektronikmarkt, Täter ließen Fluchtfahrzeug zurück

Gestern, gegen 23:20 Uhr, sind Diebe in den Media-Markt an der Straße Nordring eingebrochen. Die Täter hatten zunächst eine Scheibe des benachbarten Famila-Marktes eingeschlagen, um in den Eingangsbereich zu gelangen. Anschließend hebelten sie das Rolltor vor dem Elektromarkt auf und gelangten so in den Verkaufsbereich. Dort ergriffen sie einige Smartphones und flüchteten sofort wieder aus dem Markt.

Nachdem der Alarm bei der Polizei gemeldet worden war, wurden mehrere Streifenwagen zu der Örtlichkeit entsandt. Schon auf der Anfahrt fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung in der Tischlerstraße ein mit laufendem Motor zurückgelassener PKW auf, offenbar das Fluchtfahrzeug der Täter. Der Wagen wurde sichergestellt. Im Zuge der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Letztlich konnten die Täter jedoch unerkannt entkommen.

Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebiets am Nordring aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

