POL-WL: Alkoholisierter Mann leistete Widerstand ++ Seevetal/Ramelsloh - Platzverweise ausgesprochen ++ Marschacht - Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Alkoholisierter Mann leistete Widerstand

Gestern, 16.2.2025, gegen 11:10 Uhr wurde der Polizei ein im Fischbüttenweg ein stark alkoholisierter Mann gemeldet, der offenbar nicht mehr wegefähig war. Als Beamte den Mann überprüften, bestätigte sich der Eindruck. Zu seinem eigenen Schutz wurde er in Gewahrsam genommen. Dort zeigte sich der 34-Jährige allerdings nicht mit den Maßnahmen einverstanden. Bei der Einlieferung in seine Zelle leistete er aktiven Widerstand. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Bei der Durchsuchung seiner Tasche fanden die Beamten ein Einhandmesser, das er nicht führen durfte.

Neben der Kostenrechnung für die Ingewahrsamnahme erwarten den 34-Jährigen nun auch noch Strafverfahren wegen Widerstands und ein Bußgeld wegen des mitgeführten Messers.

Seevetal/Ramelsloh - Platzverweise ausgesprochen

Aus Jesteburg und Ramelsloh gingen bei der Polizei gestern, 16.02.2025, mehrere Hinweise auf eine Gruppe bettelnder Personen ein, die von Haus zu Haus zogen und nach Bargeld fragten. Insgesamt stellte die Polizei die Personalien von zehn Personen im Alter von 15-74 Jahren fest, die offenbar organisiert die Ortschaften abgeklappert hatten. Sie waren mit einem Kleintransporter abgesetzt und später wieder eingesammelt worden.

Gegen alle angetroffen Personen wurden weiträumige Platzverweise ausgesprochen.

Marschacht - Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Am 13.2.2025, in der Zeit zwischen 16:10 Uhr und 16:20 Uhr, kam es auf dem Rewe-Parkplatz an der Elbuferstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. In dieser Zeit hatte die Fahrerin eines Hyundai i30 ihren Wagen auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, fand sich an der hinteren Stoßstange ein Schaden, der durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden war. Die Schadenshöhe liegt bei mindestens 1000 Euro. Auf der Stoßstange befand sich roter Lackabrieb des verursachenden Fahrzeugs.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem roten Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei Marschacht, Tel. 04176 948930.

