Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Raubüberfall an der Kirchstraße ++ Seevetal/Karoxbostel - Einbrecher scheiterten an Haustüren ++ Egestorf/A7 - Mit PKW überschlagen

Seevetal/Hittfeld (ots)

Raubüberfall an der Kirchstraße

Im Telekom Partner Shop an der Kirchstraße kam es gestern, 13.2.2025, zu einem Raubüberfall. Gegen 13:35 Uhr betraten drei Männer im Alter von ca. 20 bis 25 Jahren den Shop. Sie drohten dem Mitarbeiter Gewalt an und griffen sich Smartphones im Wert von mehreren tausend Euro aus der offenen Auslage. Der Mitarbeiter blieb äußerlich unverletzt.

Danach flüchteten die Täter zu Fuß durch die Kirchstraße in die Friedhofstraße, wo das Trio etwa in Höhe der Studienkreis Nachhilfe in einen wartenden weißen PKW mit Fließheck einstieg. Dessen Fahrer gab sofort Gas, und die vier Männer flüchteten mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Jesteburger Straße.

Die drei Haupttäter waren circa 20-25 Jahre alt und von schlanker Statur. Zwei von Ihnen trugen einen Oberlippenbart. Alle drei waren mit dunklen Hosen und dunklen Jacken bekleidet. Einer von ihnen trug ein schwarzes Base Cap, der zweite eine blaue Pudelmütze mit weißem Streifen, der dritte eine Jacke mit grüner Kapuze. Der Fahrer des mutmaßlichen Fluchtwagens trug nach Aussage einer Zeugin schwarze Haare und einen Bart.

Die Polizei wertet derzeit Videoaufnahmen aus. Weiterhin suchen die Beamten Zeugen, denen die drei Männer schon vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind. Außerdem werden Zeugen gesucht, die den wartenden PKW in der Friedhofstraße bemerkt haben und dazu weitere Angaben machen können.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 6200.

Seevetal/Karoxbostel - Einbrecher scheiterten an Haustüren

In der Nacht zu Donnerstag, 13.2.2025 versuchten Diebe, in zwei Reihenhäuser an der Karoxbosteler Chaussee einzubrechen. An den Haustüren hinterließen sie mehrere Hebelmarken. Letztlich schafften sie es aber nicht, in die Wohnungen einzudringen. Es blieb bei geringem Sachschaden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Egestorf/A7 - Mit PKW überschlagen

Ein 24-jähriger Mann hat am Donnerstag, 13.2.2025, einen Verkehrsunfall auf der A7 in Fahrtrichtung Süden verursacht. Gegen 19 Uhr verlor er auf der winterglatten Fahrbahn in Höhe Egestorf die Kontrolle über seinen VW. Der PKW kollidierte mit der Mittelschutzplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach an einer Böschung neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrer sowie ein Mitfahrer und eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell