Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 14.02.2025, 12.00 Uhr bis 16.02.2025, 12.00 Uhr

LK Harburg (ots)

Landkreis Harburg - Wohnungseinbruchdiebstähle

Im Landkreis Harburg kam es im Berichtszeitraum zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen. Am Freitagnachmittag verschafften sich in der Straße Auf dem Berge in Moisburg Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentür des Hauses aufhebelten. Nach einer Durchsuchung aller Räumlichkeiten flüchteten sie mit derzeit unbekanntem Diebesgut in unbekannte Richtung. Am Freitagabend kam es zudem in Winsen/Luhe in der Straße Laßwehr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Hier versuchten die Täter zunächst die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie ein Küchenfenster ein. Anschließend flüchteten die Täter ebenfalls mit bislang unbekanntem Diebesgut. Personen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Zentralen Kriminaldienst unter 04181-2850 zu melden.

Jesteburg - Fahrer unter Drogeneinfluss mit entwendetem Pkw unterwegs

Am 14.02.25 gegen 06:40 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw im Bereich Harmstorf, welcher aufgrund Schlangenlinien und niedriger Geschwindigkeit auffällig fuhr. Durch Polizeibeamte konnte der Pkw Mercedes im Bereich Jesteburg auf einem Parkplatz festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw vor einigen Tagen entwendet wurde und der 48-jährige Fahrer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Ein freiwilliger Drogentest bei dem 48-Jährigen ergab eine Beeinflussung durch Kokain, Amphetamin, THC und Opiate. Zudem konnten in dem Fahrzeug mehrere Ausweispapiere aufgefunden werden, welche aus vorangegangen Diebstahlstaten stammen. Entsprechend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Pkw beschlagnahmt.

Jesteburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagnachmittag kam eine 87-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten der Polizei Buchholz neben der erheblichen Beschädigung ihres PKW eine Alkoholbeeinflussung der Fahrzeugführerin festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Neben einer Blutprobe musste die Fahrzeugführerin ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Maschen - Portemonnaie-Diebstahl

Am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr wurde eine 34-Jährige beim Einkauf in einem Sonderpostenmarkt in Maschen Opfer eines Portemonnaie-Diebstahls. Die bisher unbekannte Täterschaft nutzte die günstige Gelegenheit, als das Opfer ihre Handtasche unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen ließ, um die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Meckelfeld - Versuchter und vollendeter Einbruch in Geschäftsräume

In der Zeit zwischen Freitag 18:30 Uhr und Samstag 08:00 Uhr versuchte die unbekannte Täterschaft in ein Friseurgeschäft in der Glüsinger Straße in Meckelfeld einzudringen. Dies misslang, da die Zugangstür den Hebelversuchen standhielt.

In derselben Nacht, zwischen 00:25 Uhr und 00:35 Uhr, versuchten es unbekannten Täter bei einem nahegelegenen Gastronomiebetrieb in der Glüsinger Straße. Hier waren sie erfolgreich und konnten aus der Kasse Bargeld entwenden.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Meckelfeld - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr befuhr der 34-Jährige Transporter-Fahrer die Straße Am Felde in Meckelfeld. Hier kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Zaunelemente, Schilder sowie Plakate. Im Anschluss verließ er unerlaubt den Unfallort. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte dieser kurze Zeit später durch Polizeibeamte angetroffen werden. Hierbei wurde ein Atemalkoholwert von 2,05 Promille festgestellt. In der Folge wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet.

Anwohner, die weitere Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Meckelfeld - Illegale Müllentsorgung

In der Zeit zwischen Freitag 23 Uhr und Samstag 13 Uhr kam es am Straßenrand des Brookdamm in Meckelfeld zu einer illegalen Müllentsorgung. Hierbei wurden Teile von teilweise demontierten Supermarktkühlschränken entsorgt. Aufgrund der erheblichen Menge ist davon auszugehen, dass hierfür mindestens ein Transporter und mehrere Personen nötig waren.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Beckedorf - Entsorgung von Kartons mit Deko-Artikeln

Am Samstagmorgen wurden durch mehrere Passanten in der Fußgängerunterführung der Maldfeldstraße diverse Kartons mit, unter anderem, noch neu verpackten Deko-Artikeln festgestellt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Herkunft der Kartons aufgenommen.

Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen machen kann, die diese Kartons dort abgeladen haben, wird gebeten sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

