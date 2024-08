Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfall auf der Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal, zwei Personen schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal in Dörenthe sind am Mittwochmorgen (28.08.24) zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 38-jähriger Mann aus Hörstel fuhr gegen 08.30 Uhr mit einem Golf auf der Münsterstraße in Richtung Dörenthe. Dann wollte er ersten Erkenntnissen zufolge einen Lieferwagen überholen. Beim Überholvorgang kam ihm ein 64-jähriger Autofahrer aus Tecklenburg entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Autofahrer wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Münsterstraße (B219) musste zwischen Dörenthe und der Straße Am Schulkamp in Saerbeck voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Sperrung konnte gegen 11.30 Uhr wieder aufgehoben worden. Zur Höhe eines Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

