Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

31655 Stadthagen OT Habichhorst (ots)

(ber) Am 12.09.2024 gegen 16:00 Uhr ist es auf der Landesstraße 444 zwischen 31655 Stadthagen OT Habichhorst und OT Blyinghausen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer gekommen. Der 56 - jährige Motorradfahrer aus der Region Hannover befährt die Landesstraße in Richtung OT Blyinghausen und beabsichtigt einen vorausfahrenden Bus zu überholen. Hierbei übersieht er die entgegenkommende 65 - jährige Stadthägerin in ihrem Volkswagen Touran. Es kommt zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem sich der Motorradfahrer schwer am Bein verletzt und der Volkswagen Touran beschädigt wird. Der Motorradfahrer wird aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

