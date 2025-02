POL-WL: Erfolgreiche Suche nach vermisster 81-Jähriger

LK Harburg (ots) - Landkreis Harburg - Wohnungseinbruchdiebstähle Im Landkreis Harburg kam es im Berichtszeitraum zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen. Am Freitagnachmittag verschafften sich in der Straße Auf dem Berge in Moisburg Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentür ...

