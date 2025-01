Polizei Hagen

POL-HA: 28-jährige Frau auf Supermarkt-Parkplatz angefahren und leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Innenstadt wurde am Montagabend (27.01.2025) eine 28-jährige Frau leicht verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer wollte gegen 18.15 Uhr mit seinem VW auf dem Parkplatz in der Bergstraße rückwärts ausparken. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei die 28-Jährige, die am Kofferraum ihres Autos stand und erfasste sie. Die Frau wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

