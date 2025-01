Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer mit Laserpointer geblendet

Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntag (26.01.), gegen 20:30 Uhr, meldete sich ein 20-jähriger Pkw Fahrer bei der Polizei. Er war mit seinem Fahrzeug auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Tückingstraße unterwegs, als er durch ein grünes Licht, das kurzzeitig in sein Auto leuchtete, irritiert wurde. Daraufhin drehte der Mann und fuhr in Richtung Kölner Straße. Kurz vor der Kreuzung Kurt-Schumacher-Ring/ Tillmannstraße wurde er jedoch erneut durch ein grünes Licht geblendet. Bei einer kurzen Nachschau entdeckte der Autofahrer ein Fenster eines Mehrfamilienhauses als Quelle des Laserstrahls. Eine Person sei mehrfach ans Fenster getreten und habe sich dann wieder weggeduckt. Der 34-Jährige Mieter der Wohnung reagierte nicht auf das Klingeln und Klopfen der Einsatzkräfte. Eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde gegen ihn gefertigt. Der Mann war bereits im Jahr 2023 aufgrund einer ähnlichen Tat in Erscheinung getreten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (HAR)

