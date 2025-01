Polizei Hagen

POL-HA: Iserlohner touchiert Mercedes und entfernt sich von Unfallort

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Esserstraße in Hohenlimburg beging ein 26-Jähriger am Samstag (25.01.) eine Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 11 Uhr mit seinem Fahrzeug an einer Baustellenampel in Richtung Verbandsstraße. Als die Ampel auf Grün umsprang, sei der 26-Jährige mit seinem Roller rechtsseitig an allen Autos vorbeigefahren. Hierbei touchierte er aus bislang ungeklärter Ursache den Mercedes, fuhr jedoch nach Angaben des Mercedes-Fahrers einfach weiter. Er habe den Iserlohner an der nächsten roten Ampel wieder antreffen können und aufgefordert, aufgrund des Unfalls stehen zu bleiben. Der 26-Jährige habe jedoch nicht reagiert und sei einfach auf der Verbandsstraße in Richtung Berchum weggefahren. Der 64-Jährige konnte den Polizisten das Kennzeichen des Rollers mitteilen. Sie suchten den 26-Jährigen an seiner Anschrift auf. Er gab an, gerade mit dem Kleinkraftrad gefahren zu sein, weitere Angaben wollte er jedoch nicht machen. Er erhielt eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. (arn)

