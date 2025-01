Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Raubdelikte am Wochenende in der Innenstadt - Hagener Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hagen-Mitte (ots)

Nach zwei Raubdelikten in den Nächten auf Freitag (24.01.2025) und Samstag (25.01.2025) in der Innenstadt sucht die Kripo des Polizeipräsidiums Hagen Zeugen. Am Freitag griffen drei bislang unbekannte Täter gegen 01.30 Uhr in der Mittelstraße eine 47-jährige Frau an. Die Hagenerin befand sich zu Fuß auf dem Heimweg und traf auf Höhe der Hausnummer 10 auf die Angreifer. Einer von ihnen zog sie von hinten am Hals zu Boden. Anschließend traten die Täter unter anderem gegen den Kopf der Frau und raubten eine Geldbörse aus ihrer Jackentasche. Die Hagenerin sagte, dass es sich um drei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt habe. Weil die 47-Jährige erst einige Stunden später die Polizei alarmierte, konnten die Beamten keine Fahndungsmaßnahmen veranlassen. Am Samstagmorgen, gegen 00.45 Uhr, sprachen ebenfalls drei Männer an derselben Örtlichkeit in der Innenstadt einen 21-jährigen Hagener an. Sie schlugen ihm unvermittelt mit ihren Fäusten ins Gesicht und brachten ihn dann zu Boden. Dort traten die Unbekannten auf den 21-Jährigen ein und raubten ihm seine Jacke, in der sich unter anderem eine Geldbörse befand. Auch der 21-Jährige rief die Polizei erst mit zeitlichem Verzug hinzu. Er beschrieb die Täter als 17 bis 18 Jahre alt mit südländischem Erscheinungsbild. Einer von ihnen hatte nach hinten gestylte, dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn". Der zweite Täter hatte ebenfalls dunkle Haare und trug einen Zopf sowie eine graue Jacke. Der dritte Unbekannte hatte helle, kurze und gelockte Haare, einen Vollbart und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und suchte eigenständig einen Arzt auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell